В Москве с начала года возвели семь православных церквей

В Москве с начала года возвели и сдали в эксплуатацию семь православных церквей. Об этом сегодня заявил куратор городской программы строительства Владимир Ресин на пресс-конференции, посвященной итогам работы.

Он отметил: лучшие демонстрируют Восточный и Западный административные округа. Там с начала старта программы в 2010 году построено по 18 храмов. Рядом формируют обязательную социальную инфраструктуру: детские сады, православные гимназии и даже кризисные центры.

До конца года в Москве возведут еще пять храмов. Также Ресин подчеркнул, что доля отечественных стройматериалов составляет не менее 97 процентов. А специалистов привлекают со всей страны, включая новые регионы.