Болгар пожелала имениннику Дурову оказаться за решеткой

Сегодня, 10 октября, свой день рождения отмечает миллиардер, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Ему исполнилось 40 лет. Несмотря на то, что принято эту дату не отмечать, многочисленные поклонники по всему миру на все лады осыпали именинника поздравлениями.

Не осталась в стороне и Ирина Болгар, женщина, называющая себя матерью троих детей миллиардера. Пожалуй, ее поздравление оказалось одним из самых странных, убеждены комментаторы в Сети, увидев свежую публикацию на ее официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Некоторые фанаты и вовсе сочли, что Болгар пожелала Дурову оказаться за решеткой, когда она выложила видео из французского замка Иф, который раньше был тюрьмой.

"Никто не должен оставаться без подарков в день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, будем полагаться на почтальонов Вселенной", - загадочно подписала ролик Ирина Болгар.