В Соединенных Штатах полагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы удерживать взятые под контроль территории в Курской области в течение нескольких месяцев. Такие данные приводят источники агентства Bloomberg.

В Вашингтоне основывают свои предположения на том, что украинские войска стали наконец получать артиллерийские снаряды более стабильно после месяцев дефицита за счет усилий США, Франции и Чехии.

При этом украинское командование, по словам источников, пытается определить, как обороняться в зимний период, и начинает планирование на 2025 год.

Однако ВС России продолжают вытеснять противника. 9 октября в Министерстве обороны России рассказали, что от украинских боевиков освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский на курском направлении, а совокупные потери ВСУ там превысили 21 350 военнослужащих.

При этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что у ВСУ до сих пор нет "системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности". По этой причине она потребовала отставки главкома ВСУ Александра Сырского.