На Ямале школьник принес в школу пистолет и случайно ранил девочку

Уголовное дело возбуждено по факту происшествия в школе в Новом Уренгое (ЯНАО).

Инцидент произошел 10 октября в школе №17. Ученик девятого класса пронес в учебное заведение пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пуля попала в пол, а потом рикошетом задела рядом стоявшую ученицу восьмого класса. Девушку отвезли в больницу с ссадиной на щеке. Оснований для ее госпитализации нет.

Возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Будет дана оценка действиям руководства школы и охраны. Глава Нового Уренгоя Антон Колодин поручил срочно разобраться в случившемся.

Местные СМИ пишут, что подросток купил пневматический пистолет на маркетплейсе.