Прилучный впервые прокомментировал дележку детей с Муцениеце

После судебного заседания по делу об определении места жительства детей Тимофея и Мии актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в Сети уже который день мусолится скандал. Многие пользователи встали на сторону артистки, которая назвала все происходящее "полным адом". Самое интересное, что впоследствии Муцениеце сообщила, что все равно отдаст Прилучному и дочь Мию, потому что у нее еще с февраля запланирована поездка. Пожар комментариев сильнее разгорелся. В итоге высказаться на острую тему решился Павел Прилучный.

Для начала он заявил, что и речи не идет о том, что он именно отнимает детей у бывшей жены. По его словам, сын Тимофей еще более года назад изъявил желание жить с отцом, и якобы Агата была не против, но юридически оформить это отказалась.

"А после того, как обратилась с иском по алиментам и вовсе изменила свое решение, но ребенку ничего не объяснила, Тимофей до сих пор пребывает в недоумении. После подачи иска по алиментам она начала активно препятствовать желанию Тимофея жить со мной, как фактически, так и юридически. Договориться у нас не получилось", - сообщил Прилучный.

Актер отметил, что с удовольствием забрал бы к себе и дочь Мию, но на, по его словам, хочет жить с мамой, и он не пытается повлиять на это. Также Павел подчеркнул, что он ни в коем случае не жалеет денег на содержание наследников. По его словам, он как раз и работает для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Прилучный отметил, что не только выплачивает алименты, но и все свободное время проводит с детьми, регулярно и по несколько раз за год возит их отдыхать.

"Тимофей очень расстроен и не может понять, почему нужно пройти такой долгий и сложный путь, чтобы остаться жить с тем, с кем он хочет", - отметил актер в беседе с "7 Дней".