СКР возбудил дело после пожара в "доме-корабле" в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в "доме-корабле" на Большой Тульской улице.

Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

Пожар в на улице Большая Тульская, 2 вспыхнул рано утром 10 октября. Загорелась сильно захламленная квартира на шестом этаже, где проживали пожилые женщина и мужчина – они погибли. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.

Сотрудники МЧС спасли из здания 14 человек, 80 жителей эвакуировались самостоятельно. Дым быстро распространился по всему этажу по вентиляции.