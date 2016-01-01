Нобелевская премия по литературе присуждена Хан Ган из Южной Кореи

Писательница Хан Ган из Южной Кореи удостоилась Нобелевской премии по литературе за 2024 года. Об этом в четверг, 10 октября, объявил оргкомитет премии.

Как поясняется на официальном сайте Нобелевского комитета, Хан Ган отмечена высокой наградой "за ее интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни".

Перу Хан Ган, в частности, принадлежит роман "Вегетарианка", о женщине, которая приняла решение перестать есть мясо. В 2016 году он принес писательнице Международную Букеровскую премию.

В 2023 году Хан Ган получила французскую премию Медичи за лучшее зарубежное произведение — этой наградой был отмечен ее роман "Я не прощаюсь".

Тем временем СМИ назвали главных претендентов на Нобелевскую премию мира в этом году. Сообщается, что в топ-3 входят Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам (БАПОР), Международный суд ООН и генсек ООН Антониу Гутерриш.