Патрушев провел первое заседание совета по стратегическому развитию ВМФ

Первое заседание Совета по стратегическому развитию ВМФ России прошло в Москве под руководством помощника главы государства и председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

Как рассказали в четверг, 10 октября, в аппарате политика, на заседании рассматривались стратегические требования к Военно-морскому флоту, задачи и приоритеты в области его строительства и развития.

Особое внимание участники заседания уделили мероприятиям, способствующим решению стратегических задач и поддержанию военно-морского потенциала России на уровне, гарантирующем сдерживание агрессии против нашего государства, сообщает РИА Новости.

Ранее Николай Патрушев подчеркивал, что "наши корабли по своим характеристикам и по технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника".

В сентябре в Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 — "Адмирал Исаков". Это четвертый корабль в серии, который, как и его аналоги, способен решать задачи как в ближней, так и в дальней зоне Мирового океана. "Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко" уже успешно несут дежурство в составе Северного флота.