Попытка побега? Браслеты блогеров Чекалиных странно себя ведут

Валерию и Артема Чекалиных заподозрили в попытке побега. Дело в том, что сработали электронные браслеты, которые носят бывшие супруги. Опергруппе судебных приставов пришло несколько сигналов.

В частности, у Лерчек больше двух раз сработал датчик, который начинает издавать сигнал, когда его пытаются снять. В итоге в дом в Истре выезжали специалисты, чтобы проверить, что происходит. При этом блогерша была на месте. Аппарат проверили и на всякий случай заменили.

Что касается Артемчека, то с его браслетом якобы постоянно пропадает связь, передает телеграм-канал Mash. Версий, почему так происходит, тут две: либо Чекалин отходит от особняка слишком далеко, либо виноваты радиопомехи. Опергруппа приезжала и к нему: мужчина дома. Кстати, находится он не там, где его бывшая супруга.

Напомним, что Чекалиным запрещено пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями по делу. Их обвиняют в незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж по подложным документам.