Североатлантический альянс начнет 14 октября авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. Об этом в четверг, 10 октября, рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Такие учения проводятся военно-политическим блоком каждый год. В них задействуют десятки самолетов — как ядерных, так и неядерных государств НАТО.

В соответствии со сценарием учений их участники имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков опроверг слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты якобы были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации.

Между тем профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что наиболее существенная гибридная угроза для Европы исходит именно от Североатлантического альянса.