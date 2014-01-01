Российские аграрии по-максимуму использовали десятилетие ограничений на импорт продовольствия в нашу страну. Об этом в четверг, 10 октября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что с 2014 года каждый урожай был "не менее 100 миллионов тонн зерна, причем последние пять лет – свыше 120 миллионов тонн". В молочном животноводстве объемы производства увеличились на 13%, выпуск сыра удвоился.

Мишустин также указал на то, что "все чаще везут из нашей страны на экспорт не только сельскохозяйственное сырье, но и мясные деликатесы, кондитерскую продукцию", сообщает РИА Новости.

В 2023 году президент России Владимир Путин, поздравляя российских аграриев с их профессиональным праздников, заявил, что сельское хозяйство является локомотивом национальной экономики. Оно не только обеспечивает Россию всеми основными видами продовольствия, но и постоянно наращивает экспортный потенциал.

В марте глава государства осмотрел в Ставропольском крае крупнейший тепличный комплекс в России и Европе, где выращивают экологически чистые овощи. В частности, Владимиру Путину продемонстрировали прототип роботизированного комбайна по сбору томатов.