Кот Ларри при виде Зеленского сбежал из резиденции на Даунинг-стрит

Кот Ларри сбежал из резиденции премьер-министра Великобритании при появлении президента Украины Владимира Зеленского

Едва украинский лидер переступил порог, главный мышелов поспешил ретироваться с Даунинг-стрит, пишет агентство Ruptly в Telegram-канале. У двери здания Зеленского встретил глава британского кабмина Кир Стармер. Они поздоровались для фотографии на красной дорожке, после чего начали заходить внутрь.

Как ранее сообщалось, Зеленский приехал на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Темы их разговоров не раскрываются.

Кот Ларри живет на Даунинг-стрит уже 14 лет. За это время сменилось шесть премьер-министров Великобритании.