"Траты превысили нормы приличия": бывший помощник Дурова обличил Болгар

Сегодня, 10 октября, Павел Дуров отмечает 40-летие. Не осталась в стороне и Ирина Болгар, которая называет себя матерью его троих детей. Женщина опубликовала видео, на котором запечатлен замок Иф. Теперь многие поклонники считают, что таким образом Ирина пожелала Павлу оказаться за решеткой. В Сети говорят, что Болгар никак не может смириться с тем, что Дуров перестал ее финансово поддерживать. Более того, молчавшая годами женщина потому и вышла из тени, чтобы принудить миллиардера снова содержать ее и детей.

Меж тем заговорил бывший пресс-секретарь основателя Telegram Георгий Лобушкин. По его данным, Ирина Болгар спустила 18 миллионов долларов со счета Дурова на люксовые бренды и ювелирные украшения. Это помимо семи миллионов долларов, которые тот выделил ей на троих детей.

Как передает телеграм-канал Baza со ссылкой на Лобушкина, пять лет назад Павел по обоюдной договоренности перевел Болгар семь миллионов долларов единоразово из расчета десять тысяч долларов на ребенка в месяц до достижения 23-летия. Как утверждает Лобушкин, по просьбе Болгар платеж был разделен на два транша: пять миллионов как "подарок" и два миллиона как "поддержка детей".

При этом Дуров якобы позволял Болгар и дальше пользоваться его финансами, пока не заметил "дыру" в 18 миллионов долларов. Выяснилось, что будто бы Ирина опять потратила деньги на себя, прикупив "тяжелый люкс и ювелирку". В начале прошлого года, "когда траты Ирины на тяжелый люкс превысили нормы приличия", ей закрыли доступ к счету. Тогда-то, по мнению Лобушкина, она и задумалась над судом с Дуровым, чтобы получать с него алименты.