Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Безвизовый режим с Россией теперь распространяется на всех граждан Грузии. Соответствующий указ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов.

Исключений, для которых ранее была нужна виза, в новой редакции указа не содержится. Теперь граждане Грузии могут въезжать в Россию и для получения образования или в качестве трудовых мигрантов. Также не нужна виза планирующим задержаться в России на срок более 90 дней.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее высказался за восстановление "семьи СНГ". В частности, по его словам, было бы очень хорошо, если бы в семью вернулась Грузия. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что сотрудничество в СНГ является одним из главных приоритетов России