Власти государств, приглашенных Россией на саммит БРИКС в Казани, сталкивались с давлением Запада. Об этом в четверг, 10 октября, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Представитель Кремля напомнил, "какова современная ситуация", и подтвердил, что "без давления на те или иные страны здесь не обошлось".

Ушаков назвал совершенно очевидным то, что "не все страны мира заинтересованы в успехе казанского саммита". Тем не менее, "представительство, в том числе, африканских стран весьма весомое", цитирует политика "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад не справляется с конкуренцией и поэтому задействует недобросовестные методы борьбы. При этом Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике, а основной рост будут демонстрировать страны БРИКС и желающие примкнуть к этому объединению.

Изъявила интерес к БРИКС и Турция, несмотря на свое участие в Североатлантическом альянсе. Заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу подчеркивал, что заявка его страны на членство в БРИКС — это революционное событие.