Русская любовница рассказала о приезде Джонни Деппа в Россию

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд Джонни Депп нашел счастье с россиянкой Юлией Власовой. Девушке нет и 30 лет, живет она в Чехии, где у нее есть собственный бизнес. Говорят, ради молодой любовницы Депп даже взял себя в руки: стал прилично одеваться, вставил виниры.

Впрочем, сейчас Джонни и Юлия в разлуке. Пока Депп находится в Америке, Власова на некоторое время прилетела в Москву. Девушка ответила на пару вопросов, касающихся ее личной жизни. В частности, она рассказала, что пока ее родители не знакомы с голливудским актером. Тогда журналисты поинтересовались, собирается ли Джонни посетить Россию.

"Что касается поездки в Россию, думаю, ему было бы интересно. Однако лучше уточнить его планы непосредственно у Джонни", - ответила Власова Super.ru.

Отметим, что в Сети бурно обсуждают детали личной жизни Джонни Деппа. В основном интернет-пользователи отмечают внушительную разницу в возрасте влюбленных (более 30 лет) и внешность новой избранницы артиста. По мнению особо наблюдательных фанатов, русская красавица Юлия Власова совмещает в себе черты сразу двух бывших возлюбленных Джонни - актрис Эмбер Херд и Ванессы Паради.