Иноагента Маршенкулову* включили в перечень террористов и экстремистов

Журналист Залина Маршенкулова* (признана в России иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом в ведомстве рассказали в четверг, 10 октября.

Обновленный список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.

В сентябре российское Министерство юстиции признало Маршенкулову* иностранным агентом. Женщина к тому времени покинула Россию. По некоторым данным, она проживает в ФРГ.

В апреле российским судом было вынесено постановление о привлечении Маршенкуловой* в качестве обвиняемой в оправдании терроризма с использованием интернета. Это связано с терактом, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

В мае Маршенкулову* объявили в международный розыск в связи с расследованием дела об оправдании терроризма.

* лицо, признанное иностранным агентом, а также включенное в реестр террористов и экстремистов