Зеленский показал свой "план победы" британскому премьеру

Владимир Зеленский попросил у Кира Стармера больше оружия. Украинский президент в Лондоне представил британскому премьеру свой "план победы". Также Зеленский заявил на встрече, что хочет добиться согласия на вступление Украины в НАТО, пишет The Telegraph.

Издание сообщает, что во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент Украины представил ему детали "плана победы". По словам Зеленского, достигнута договоренность проработать его вместе с союзниками. Он также поблагодарил Британию за поддержку в поставках дальнобойного оружия.

Ранее стало известно, что украинский лидер прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании. Кир Стармер встретил Зеленского у входа в резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Официальный мышелов резиденции премьера кот Ларри при виде Зеленского покинул здание.