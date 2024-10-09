Жители российского села снесли вышку 5G из-за страха смерти

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как местные жители свалили вышку связи 5G.

Дело расследуется по статье "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селе Ташбулатово Абзелиловского района. Неизвестные открутили крепежные болты основания вышки, принадлежавшей оператору Т2. По словам местных жителей, они пошли на такой шаг из-за "опасений за свое здоровье".

Падая, вышка задела линию электропередачи. Финансовый ущерб может достигнуть трех миллионов рублей, пишет "Башинформ".

Это уже не первый раз, когда в Ташбулатово падает вышка связи. В 2021 году полиция заявила, что "вышка упала сама", однако в соцсетях пишут, что сельчане и три года назад "беспокоились по поводу своего здоровья".