Спасатели эвакуировали более тысячи учеников школы в Анапе из-за взрыва телефона

Спасатели эвакуировали полторы тысячи учащихся школы в Анапе из-за взорвавшегося телефона. Устройство задымилось во время перемены, сообщил Telegram-канал Shot.

Телефон Samsung задымился у школьника прямо в руках, после чего гаджет взорвался. Ученики сильно испугались, уроки прервали, всех эвакуировали. Возгорания удалось избежать. Выяснилось, что днем ранее у школьника испортился смартфон. Родители на время дали ему Samsung, который не использовался два года. По предварительным данным, это и могло стать причиной взрыва. Школьник, к счастью, не пострадал.

Ранее мужчина получил ранение на Арбате в Москве. У него в руках взорвался смартфон Honor 70. Это произошло 18 сентября, во время кибератаки Израиля на устройства шиитской организации "Хезболла".