Певец Игорь Корнилов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Певец Игорь Корнилов посетил Единый пункт отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Музыкант исполнил перед военнослужащими несколько композиций и пожелал бойцам удачи.

"Я первый раз в этом центре. Для меня откровение, как все грамотно выстроено от начала подачи заявления. Мне даже удалось с психологом пообщаться. Меня поразил профессиональный и широкий подход к каждому человеку", – сказал Корнилов (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, стр. 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.