Вучич внес поправки в декларацию с осуждением России

Александр Вучич внес поправки в декларацию в поддержку Украины, принятую по итогам саммита стран Юго-Восточной Европы. Мероприятие с участием украинского лидера Владимира Зеленского прошло накануне в хорватском городе Дубровник.

На пресс-конференции по итогам форума президента Сербии спросили, как он воспринял пункт документа о введении санкций против России. Вучич заявил журналистам, что их ждет разочарование: этот пункт по его настоянию был изменен, так что страны не обязаны, а просто призываются согласовывать свои действия с мерами ЕС.

По словам сербского лидера, также удалось изменить пункт о всеобъемлющей помощи Киеву. В результате термин "военная помощь" отсутствует в конечном варианте документа. Вучич отметил, что по предложению Сербии из текста исключен также термин "деоккупация Крыма", так как официальный Белград против силового решения вопроса, передает РИА Новости.