Процесс по иску певицы Долиной объявили закрытым

Процесс по иску певицы Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже ее квартиры объявили закрытым. Решение принял Хамовнический суд Москвы.

Процесс начался в закрытом режиме. Журналистов в зал судебного заседания не допустили. Вместе с иском Долиной рассматривается встречный иск - от покупательницы жилья Полины Лурье, передает РИА Новости.

Народная артистка сообщила летом, что мошенники обманом вынудили ее продать квартиру в центре столицы. Расследуется уголовное дело о мошенничестве, ущерб оценили в 200 миллионов рублей. По данным прокуратуры, телефонные аферисты уговорили Долину под предлогом сохранения денег перевести их на якобы безопасные счета, а также передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры.