Стивен Сигал заявил о готовности сражаться за Россию

Стивен Сигал готов сражаться на стороне российских войск в специальной военной операции на Украине. Специальный представитель МИД России по вопросам гуманитарных связей с США заявил об этом в своем документальном фильме "Во имя справедливости".

Известный актер, режиссер и мастер единоборств рассказал, что на следующий день после начала спецоперации он написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента Путина. В письме было сказано, что теперь станет ясно, кто настоящие соотечественники, кто друзья России и кто ее враги.

Сигал подчеркнул, что он будет на стороне своего президента и будет за него сражаться. А если понадобится, то, по словам спецпредставителя МИД, и умрет за Владимира Путина. Снятый Сигалом в Донбассе фильм "Во имя справедливости" размещен на медиаплатформе "Смотрим.ру".