ВСУ взяли в заложники в Судже 40 мирных жителей

Несколько десятков мирных жителей удерживают в заложниках украинские боевики в Судже Курской области. Людей держат в подвале школы-интерната, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

По словам Богачева, в числе заложников как дети, начиная от 14 лет, так и пожилые 85-летние жители города. Боевики ВСУ, по его данным, удерживают около 40 человек. Питаются они в основном тем, что сами находят в магазинах, которые еще не совсем разграбили украинские военные.

Он пояснил, что пленных отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов, покидать Суджу запрещено. Некоторым жителям удается сбежать. Они подтверждают, что украинские войска держат мирных граждан в подвале, передает РИА Новости.