Губернатор Забайкалья почистил нос и вытер пальцы о подчиненную

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на встрече с начальницей местного лесничества Еленой Шаляпиной поковырялся в носу и вытер палец о ее одежду.

Ситуация произошла еще в середине июля, однако широкую известность получила только сейчас. В соцсетях 10 октября распространилось видео курьезного случая.

Как отмечает Телеграм-канал "ТВ Центра", все произошло в момент, когда Шаляпина докладывала главе региона о крупных пожарах. В приемной забайкальского губернатора пока никак не прокомментировали данное видео.