В России пройдет акция Сбор "Умный город"

До 10 декабря этого года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства вместе с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" в рамках проекта "Все для Победы!" реализует акцию Сбор "Умный город".

Сбор "Умный город" проводится по трем основным направлениям: сбор средств на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей, маскировочных сетей;

Также передача новым субъектам России программного обеспечения и оборудования для реализации проектов "Умный город" и писем со словами поддержки военнослужащим.