Россиян приглашают принять участие в молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ"

До 25 октября 2024 года принимаются заявки на участие во Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ", организаторами которой выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и Правительство Калининградской области. Генеральным партнёром премии является Госкорпорация "Росатом".

Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из сферы медиа и журналистики, а также наставников в сфере медиа, целевой аудиторией которых являются дети и молодёжь.

Всего в премии предусмотрено 11 номинаций: "Яркий старт", "Первая полоса", "Лидер мнений", "Профессионально о главном", "Голос региона", "Прорыв года", "Цепная реакция", "Связующее звено", "Свои люди", "Признание" и "Семейные ценности".

Заявки от конкурсантов принимаются на сайте https://premiyashum.ru/. Подробная информация размещена на официальном сайте премии premiyashum.ru и в социальных сетях: vk.com/premiyashum.

Напомним, в январе корреспондент "ТВ Центра" стал лауреатом премии Москвы в области журналистики. Это политический обозреватель Александр Панюшкин.