Мишустин выделил на поддержку аграриев порядка 560 млрд рублей

560 миллиардов рублей - такой объем господдержки аграриям предусмотрен в бюджете на следующий год. Об этом сообщил Михаил Мишустин, глава кабина сегодня побывал на агропромышленной выставке "Золотая осень", она проходит в недавно открывшемся "Тимирязев Центре" в Москве.

Премьеру показали быков племенных пород, выведенных отечественными селекционерами, а еще птицу, овец с шерстью редкого качества. Белоснежный жеребец в центре зала получил из рук премьера морковку.

Михаил Мишустин отметил хорошие результаты по ключевым показателям агропрома - в производстве зерна и мяса, рыбы, и картофеля. В приоритете - поддержка аграриев. В том числе гранты малому и среднему бизнесу, а также льготные кредиты на развитие фермерских хозяйств.

В планах реализация задач, поставленных президентом - до 2030 года увеличить объём производства АПК на четверть.