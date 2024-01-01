В Петербурге проходит Международный газовый форум. Главное

Представители 600 компаний из России, Китая, Индии, Турции, Ирана, Беларуси, Казахстана собрались в эти дни в Санкт-Петербурге. Там проходит 13-й Международный газовый форум. Свои делегации на него прислали более 50 стран мира, что демонстрирует провал усилий Запада организовать международную блокаду России.

Российский газ в мире ценят и ждут. За исключением, конечно, стран коллективного Запада. Но это был вопрос выбора, и, как показали последние два года, выбора неудачного. В ходе пленарного заседания форума "Газовый рынок-2024: контуры нового миропорядка" эксперты отметили: искусственное разрушение спроса на российское "голубое топливо" запустило необратимый процесс энергетического самоубийства Евросоюза. Динамика потребления газа там неуклонно снижается, а расходы на его закупку, наоборот, растут. Страдают же при этом уже не только рядовые домохозяйства, но и крупные европейские промышленные гиганты.

"В некоторых отраслях производство за полтора года снизилось на 10 процентов, себестоимость продукции выросла на 25 процентов. Всеми признано, что процесс деиндустриализации ЕС идет полным ходом. Предприятия ЕС закрываются, половина предприятий, например, Германии рассматривает перевод производства в третьи страны. 20 процентов предприятий прекратили финансирование НИОКР", - отметил Алексей Миллер, глава ПАО "Газпром".

Такая печальная экономическая статистика не везде. Страны, которые не прекратили сотрудничество с Россией, несмотря на политическое давление, явных проблем с энергоносителями сегодня не испытывают. Например, Венгрия. В своей газовой политике эта страна поставила во главу угла не коллективную идеологию ЕС, а интересы своих граждан. Оказалось и честно, и выгодно.

"Европейские страны проявляют эгоизм и лицемерие, заявляя, что могут обойтись без российских ресурсов. Доля экспорта российского газа растет. Посмотрите на объемы нефти, которую покупают так называемые третьи страны, как, например, Индия, и посмотрите на европейский импорт из третьих стран: он продолжает расти. Наши союзники продолжают на нас давить, чтобы мы отказались от российского газа, в то время как другие страны в Европе лишь увеличивают закупки газа из России через другие источники", - заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Сегодня на форуме в режиме ВКС к сетевому газоснабжению были подключены объекты в 25 российских регионах России - это котельные, предприятия, детские сады, школы, поликлиники и частные дома.

Главная тема Международного газового форума в этом году - импортозамещение. На площадке, где он работает, открылась выставка достижений отечественной индустрии в газодобывающей и газоперерабатывающей отраслях - на этих стендах не только опытные и экспериментальные образцы, но и те модели, которые вот-вот будут запущены в серийное производство.

Двигатели, оборудование для скважин, компрессоры, космические технологии. Миниатюрный робот-коммунальщик от Кулибиных из Томска - незаменимый в будущем помощник для городских дворников. Гвоздь всей экспозиции - газотурбинный двигатель нового поколения для газоперекачивающих агрегатов и геоэнергетических установок. Это один из двух уже реально работающих опытных образцов - первый успешно функционирует на компрессорной станции Арская под Казанью.

"Чем отличается этот двигатель от всего, что было до того. Очень высокий КПД, порядка 39 процентов, в современных двигателях, которые выпускаются и у нас, и за рубежом, этот показатель в районе 37-38 процентов. Один процент - это значит достижение очень больших технологических преимуществ", - рассказал Сергей Михайлов, заместитель генерального директора компании-разработчика.

В рамках деловой программы Петербургского газового форума запланировано более 90 официальных мероприятий – это конференции, круглые столы, совещания. Некоторые из них будут посвящены сотрудничеству в газовой отрасли стран БРИКС и ШОС.