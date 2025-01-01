Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке

Ограничение полной стоимости кредита по ипотеке на покупку жилья или земельного участка отменяется. Принявший такое решение Банк России уточнил, что мера будет действовать до 31 марта 2025 года.

В ЦБ пояснили, что это позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации на финансовом рынке - в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке. При этом кредитные учреждения не будут подвергаться риску нарушить требования закона по предельному уровню ПСК.

В Центробанке добавили, что, благодаря этой мере, сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками. Хотя кредиты будут выдаваться и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья. В пресс-службе учреждения отметили, что Банк России не исключает отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.