Жертвами урагана "Милтон" во Флориде стали девять человек

Девять человек стали жертвами урагана "Милтон", который обрушился на побережье американского штата Флорида. Телеканал NBC News передал эту информацию со ссылкой на власти штата.

Ранее сообщалось о четырех погибших от стихии в округе Сент-Луси. О последних трех жертвах сообщил телеканалу шериф округа Волуси Майкл Читвуд. По его словам, один из них скончался при падении дерева.

В штате Флорида из-за урагана "Милтон" объявлен режим ЧС. Распоряжение о предоставлении местным властям федеральной помощи подписал президент США Джо Байден. Ураган обрушился на западное побережье Флориды в ночь на четверг, без свет остались почти 3 миллиона жителей.