Израильские самолеты нанесли удар по центру Бейрута

Израильская авиация нанесла удар по центру Бейрута. По словам очевидцев, самолеты дважды ударили по району Рас ан-Набаа в центре ливанской столицы.

Израиль с конца сентября активизировал атаки на юг Ливана и Бейрут, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе.

В Минздраве Ливана сообщили, что за прошедшие сутки зафиксирован 61 авиаудар и артобстрел. Целями стали населенные пункты на юге страны, южные пригороды Бейрута и долина Бекаа. За последние 24 часа в Ливане в результате израильских ударов погибли 28 человек, еще 113 получили ранения, сообщает Associated Press.