Военкоры сообщили о мощном прорыве ВС России в Курской области

ВС России пошли в наступление по всему фронту в Курской области. Пока все говорит о том, что результат должен быть лучше, чем 10 сентября - в день первого прорыва на этом направлении, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его данным, 155-я бригада тихоокеанских морпехов блестящим прорывом по трассе в сторону Суджи фактически рассекла фронт противника. Группировка ВСУ в Любимовке отсечена от остальных сил, хотя у нее еще есть возможность отступить. Части ВСУ севернее и северо-восточнее из района Ольговки и Шептуховки без боев отходят назад, пытаясь выскользнуть из мешка. Части ВС России рвут оборону ВСУ южнее, в районе Мартыновки и Михайловки. Блогер отмечает, что это не вся информация, остальные данные пока разглашать нельзя.

Информацию Подоляки подтверждают "Военкоры Русской Весны". По их данным, броневые группы ВДВ и морской пехоты прорвали боевые порядки украинских войск. Завершается разгром формирований противника в Ольговке и Зеленом Шляхе. Боевики ВСУ спасаются бегством.