Новый генсек НАТО оценил идею ударов вглубь России

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о желании Киева наносить удары вглубь российской территории. Разрешение со стороны западных стран Вооруженным силам Украины использовать дальнобойное оружие с этой целью не изменит исход конфликта, приводит слова генсека Sky News.

Рютте отметил, что союзники по НАТО еще не дали Украине разрешения на такое использование дальнобойного оружия. Генсек альянса уверен, что отсутствие решения по ударам ВСУ вглубь российской территории не делает Украину слабее.

Рютте ранее обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый генсек НАТО подчеркнул, что решение о методах использования западного дальнобойного оружия остается за каждым из союзников Киева.