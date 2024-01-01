Зеленский назвал сроки проведения второго "саммита мира"

Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в ноябре. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский – притом, что в его офисе на днях утверждали, что саммит перенесен на неопределенный срок.

Переговорив в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Зеленский заявил, что следующий "саммит мира" должен быть в ноябре. По его словам, "план будет на столе". А вот точной даты украинский лидер не назвал, отметив, что сейчас этого не знает никто, передает ТАСС.

Советник главы офиса Зеленского Дарья Заровная 8 октября сообщила, что второй "саммит мира" по Украине не состоится. Ранее в Киеве утверждали, что конференция непременно пройдет в ноябре 2024 года.