Политолог Суслов раскрыл реальную причину отмены встречи "Рамштайн"

Есть ли у стран Запада понимание того, какой будет их дальнейшая стратегия в отношении Украины? Какие силы в США и государствах ЕС заинтересованы в эскалации конфликта, а кто стремится к достижению мира? И чем замораживание боевых действий было бы выгодно для киевского режима?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Что касается "Рамштайна" - ураган "Милтон" был удобным поводом. Не поехал туда не только Байден. Не поехал еще и госсекретарь Блинкен, который вообще не имеет никакого отношения к американским внутренним делам и который вполне мог бы представить американскую точку зрения. На "Рамштайн" он не поехал, зато поехал на Восточноазиатский саммит в Лаосе. Словом, "Рамштайн" отменили потому, что пока не о чем говорить и не о чем договариваться", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео.