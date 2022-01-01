Звонок Путину стал для западных лидеров способом поднять рейтинг

Дональд Трамп изменял. Не жене. Жене не привыкать. Трамп изменял Америке! Вы будете смеяться, но именно под таким соусом в Штатах обсуждают новую книгу журналиста Боба Вудворда, которую рекламируют как труд, полный сенсационных разоблачений, заставляющих задать новые вопросы об отношениях бывшего президента США с российским лидером

Если коротко, сенсация в том, что Трамп, уже покинув пост президента США, несколько раз звонил президенту России. И что, спросите вы? Да ничего. А в Америке по этому поводу истерика: лучше б он жене Меланье в очередной раз изменил, чем Путину звонить.

Вообще, для западных политиков телефонные звонки Путину, которого они решили победить, - самый желанный, мужественный и самоотверженный поступок. Почти подвиг, который электорат непременно должен оценить. Вспомним авантюру Эмманюэля Макрона в 2022-м, которому нужно было срочно поднимать рейтинг. Лучший сценарий - позвонить Путину. Историческую беседу снимал французский телеканал France-2. Из всего этого потом скроили целый документальный фильм.

Вообще, такие разговоры ведутся под грифом "совершенно секретно". А тут без предупреждения сделали целое игровое кино о маленьком французском герое, который не побоялся Путину по телефону возражать. А вспомните трагикомедию с грузинским колоритом, когда в Тбилиси президентом забросили артиста Михаила Николозовича Саакашвили, который "бросил вызов Кремлю". Его телефонные разговоры до того заводили, что галстук жевал.

Саакашвили уже давно работает в амплуа бесноватого. Все эти лидеры западного мира, за исключением полуживого деда Байдена, ребята хоть куда. А как только речь заходит про Путина, ведут себя как гимназистка на свидании. Которая робеет и боится, что еЕ чувства будут отвергнуты.

Последним, кто решил зайти с козырей, стал Олаф Шольц, намекнувший, что, может, он соберется - и Путину позвонит. Каков храбрец! В Кремле коротко ответили, что контактов между лидерами не было с 2022 года. ВсЕ это превращается в мелодраму.

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