Reuters: Всемирный банк одобрил создание нового фонда для поддержки Украины

Совет директоров Всемирного банка одобрил создание нового фонда финансовой помощи Украине. Об этом, в четверг, 10 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что российская сторона выступала против такого решения, однако не смогла заблокировать его из-за недостаточной доли голосов. По данным агентства, средства в фонд будут поступать из США, Канады и Японии.

При этом фонд не разрешит Киеву использовать средства на военные нужды, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции Всемирного банка.