Путин в Туркменистане примет участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций"

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Президент примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций".

На мероприятие в Ашхабаде, посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, соберутся главы более 10 государств - Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и других, а также руководители международных организаций, в том числе ШОС и ЮНЕСКО.

Кроме того, российский лидер встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На переговорах обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке.