Представлены новые герои спецоперации

Стало известно о новых подвигах российских военных.

Инженерная группа старшего лейтенанта Валерия Юрина расчищала от взрывоопасных предметов путь для штурмовых групп. Когда противник с помощью БПЛА попытался повторно заминировать местность, Юрин уничтожил пять вражеских боеприпасов и обеспечил безопасный проход нашим бойцам, которые продолжили наступление и заняли важный опорный пункт.

Гвардии младший лейтенант Роман Седов во время массированной атаки ВСУ на нашу колонну приказал укрыть бронетехнику в ближайшей лесополосе. И, несмотря на полученную контузию, спас двух тяжело раненых сослуживцев - оказал им первую помощь и эвакуировал в безопасное место. По окончании обстрела колонна своевременно и без потерь прибыла в заданный район.