Небензя: Израиль не считается с потерями среди мирных жителей

22 человека погибли и более 100 получили ранения в результате массированных ударов израильской армии по центральным районам Бейрута.
Обстрелам подверглись густонаселенные жилые кварталы ливанской столицы. По числу жертв атака стала самой смертоносной с начала военной кампании. Как сообщают в ЦАХАЛ, целью налетов было уничтожение одного из лидеров "Хезболлы". Однако в движении утверждают, что он выжил.
На Западном берегу реки Иордан израильским военным удалось ликвидировать командира палестинского сопротивления в городе Тулькарм. Он погиб в результате авиаудара по лагерю беженцев. В секторе Газа число жертв ЦАХАЛ за минувшие сутки составило 63 человека. Таким образом, общее число погибших палестинцев превысило 42 тысячи.
"Израиль демонстрирует готовность добиваться уничтожения своего противника любой ценой, не считаясь ни с какими потерями среди мирных жителей. Вместе с ним по принципу "пан или пропал" вынуждены действовать и его американские подельники, к тому же еще и скованные достигающей кульминации предвыборной кампанией. Парализованный по вине Соединенных Штатов Совет безопасности лишь безмолвно наблюдает за тем, как израильская военная машина планомерно продолжает сталкивать весь регион в состояние хаоса", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.