Небензя: Израиль не считается с потерями среди мирных жителей

22 человека погибли и более 100 получили ранения в результате массированных ударов израильской армии по центральным районам Бейрута.

Обстрелам подверглись густонаселенные жилые кварталы ливанской столицы. По числу жертв атака стала самой смертоносной с начала военной кампании. Как сообщают в ЦАХАЛ, целью налетов было уничтожение одного из лидеров "Хезболлы". Однако в движении утверждают, что он выжил.

На Западном берегу реки Иордан израильским военным удалось ликвидировать командира палестинского сопротивления в городе Тулькарм. Он погиб в результате авиаудара по лагерю беженцев. В секторе Газа число жертв ЦАХАЛ за минувшие сутки составило 63 человека. Таким образом, общее число погибших палестинцев превысило 42 тысячи.