Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий сегодня меняет знак, погружаясь в загадочные воды Скорпиона. И Овны имеют от этого выгоду – в вашем финансовом секторе начинает формироваться удача.

Тельцы

Меркурий перемещается в противоположный знак, в который скоро проследует и Солнце. Впереди новый этап в партнерских отношениях – деловых или романтических.

Близнецы

Ретро Юпитер в вашем знаке сегодня обласкан Солнцем. Все Близнецы получают шанс исправить свои ошибки, разобраться с причинами неудач и неуверенности.

Раки

На первый план выйдут творчество, дети и ваша внешность. Ловите поток креативных идей относительно своего имиджа и готовые варианты личных проектов.

Львы

Для Львов наступает время семьи: звезды направляют внимание на ваш дом. Предстоящие две недели отлично подходят для обустройства жилища и семейных торжеств.

Девы

Дев ожидает активный месяц, наполненный разговорами и поездками. Можно начинать учебу в автошколе, осваивать нейросети, покупать автомобили и гаджеты.

Весы

Солнце в вашем знаке сегодня затрагивает энергию ретро Юпитера. Для Весов это означает работу над ошибками в юридических делах, учебе – вам удастся все исправить.

Скорпионы

Меркурий вошел в ваш знак, где он задержится всего на две недели. В этот период вы будете чувствовать, что люди чаще понимают вас без слов – вы на одной волне.

Стрельцы

С приходом Меркурия в предыдущий знак вам захочется уединения и покоя. В ближайшие недели вам будет комфортно дома – вы будете накапливать энергию.

Козероги

Козероги станут более общительными и заинтересованными в знакомствах. Самые амбициозные и настойчивые из вас смогут найти инвесторов или наставников.

Водолеи

Будьте готовы к вниманию со стороны коллектива и начальства. Успех ждет на собеседованиях, выступлениях и проектах, для которых нужна смелость.

Рыбы

Хорошее время для изучения языков и поездок за границу. Если есть возможность начать что-то абсолютно новое - планируйте это на ближайшее время.