Министерство иностранных дел Украины призывало власти Туркменистана не принимать российского президента Владимира Путина. Он приехал в страну для участия в международном форуме, посвященном 300-летию туркменского поэта Магтымгулы Фраги.

В ведомстве заявили, что просят "все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина".

При этом МИД Украины напомнил, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России, сообщает РБК. При этом для Туркменистана этот документ не имеет обязывающей силы — страна не подписывала Римский статут, означающий признание юрисдикции МУС.

Ранее власти Монголии проигнорировали ордер МУС и даже не подумали арестовывать Владимира Путина во время его визита в страну. Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в США понимают, в каком непростом положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями — Россией и Китаем.

Проявлять понимание отказался киевский режим. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий пригрозил, что "мы будем работать с партнерами, чтобы это имело последствия для Улан-Батора".