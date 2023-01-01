Ким Чен Ын приехал на торжества по случаю 79-летия ТПК на Aurus

В Северной Корее отпраздновали 79-летие основания Трудовой партии Кореи. В торжествах участвовал лидер государства Ким Чен Ын, причем на публике он появился в автомобиле российского производства Aurus.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на праздник пригласили также сотрудников посольства России в КНДР, в том числе чрезвычайного и полномочного посла Александра Мацегору.

Северокорейский политик получил машину в подарок от российского лидера Владимира Путина. В сентябре 2023 года Ким Чен Ын побывал на Дальнем Востоке. Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал высокому гостю некоторые отечественные разработки, включая автомобиль Aurus. Поскольку лидеру КНДР машина понравилась, он получил такую в подарок.

В июне Владимир Путин побывал в Северной Корее. Вместе с хозяином он прокатился по улицам Пхеньяна на автомобиле Aurus, причем управлял машиной лично. Сообщалось, что президент России подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus.