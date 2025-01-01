В Москве одобрили проект бюджета на 2025–2027 годы

Правительство Москвы одобрило проект бюджета столицы на 2025–2027 годы.

Он формировался, в том числе, исходя из факторов развития социально-экономической сферы до 2030 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Прогноз развития столичной экономики на ближайшие три года возможен благодаря активному внедрению отечественных технологий, снижению зависимости от импорта и высокому уровню занятости населения.

За два прошлых года столичная экономика в целом прошла период адаптации к санкциям и теперь показывает уверенный рост, отметил Собянин.