Вражеские БПЛА перехватили этой ночью над четырьмя регионами

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами.

Четыре дрона перехвачены над Ростовской областью, три – над Белгородской областью, два – над Брянской областью и еще один – над Курской.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Губернаторы Ростовской и Брянской областей сообщили, что разрушений в результате атак нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 92 беспилотников, большую часть из них – над территорией Краснодарского края.