Принц Уильям сильно изменился: Кейт Миддлтон после борьбы с раком выглядит лучше него

Кейт Миддлтон совершила первый рабочий визит после окончания химиотерапии. Принцесса Уэльская присоединилась к супругу, принцу Уильяму, во время его поездки в Саутпорт.

Для выхода в свет Кэтрин выбрала удлиненное платье бордового цвета в белый горошек и шоколадного оттенка пальто, завершив образ лодочками в тон и распустив волосы. Примечательно, что Кейт Миддлтон не надела кольцо принцессы Дианы, которое обычно никогда не снимала. Кэтрин с удовольствием общалась с собеседниками и даже потрепала по холке приветствовавшего ее пса. Она буквально сияла.

А вот принц Уильям, по мнению комментаторов в Сети, выглядит хуже пережившей борьбу с раком супруги. Несмотря на то, что он тоже со всеми активно общался и поддерживал неформальную манеру беседы, интернет-пользователи обратили внимание на его как будто уставший и даже обессиленный вид. К тому же многие никак не могут привыкнуть к щетине, которую отпустил Уильям. В Сети судачат, что принц гораздо сильнее, чем кто бы мог подумать, переживал за здоровье Кейт Миддлтон.