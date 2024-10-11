Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Торгово-промышленную палату Туркменистана.

В Ашхабаде проходит международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций". На площадке Путина встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как ожидается, на полях форума российский лидер также встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Запланированы и другие отдельные двусторонние контакты, передает РИА Новости.

Накануне МИД Украины призвал Туркменистан арестовать Путина во время его визита в страну, напомнив, что в 2023 году МУС выдал ордер на его "арест". При этом в Киеве забыли, что Туркменистан не подписывал Римский статут, означающий признание юрисдикции МУС.