Под Челябинском столкнулись два поезда

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда. Жертв удалось избежать. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Как уточнили собеседники ТАСС, инцидент случился на станции Челябинск-Южный. После столкновения составов с рельсов сошли три пустые платформы, а также одна платформа с углем. Один из работников локомотивных бригад получил травмы.

Подчеркивается, что график движения пассажирских поездов из-за этого ЧП не сбился. Выяснением причин и обстоятельств случившегося занялась транспортная прокуратура.

Летом трагедия произошла на железной дороге в Волгоградской области. Поезд "Казань-Адлер" столкнулся с грузовиком, который выехал на переезд, нарушив правила ПДД. Травмы и ранения получили 140 человек, а водитель грузового автомобиля умер в больнице.

В июне поезд, следовавший из Праги в Будапешт, столкнулся с автобусом на юге Словакии. После столкновения автобус разорвало надвое. Улетев в кювет, он загорелся. Сообщалось о четверых погибших и пяти пострадавших.